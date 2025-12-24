La Juventus prepara l’ultima trasferta del 2025 con un punto interrogativo che accompagna la vigilia: Francisco Conceição. I bianconeri arrivano a Pisa forti di due vittorie consecutive e con l’obiettivo di restare agganciati al gruppo di testa, ma la disponibilità dell’esterno resta da verificare fino all’ultimo. Il problema accusato contro la Roma. Il fastidio muscolare è emerso nel corso della sfida con la Roma del 20 dicembre. Gli esami clinici effettuati il giorno successivo hanno escluso lesioni, scongiurando uno stop prolungato. Una buona notizia, che però non ha chiuso il caso: lo staff ha scelto una linea conservativa per evitare rischi inutili. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus, Conceição resta in dubbio: gestione prudente verso Pisa

Leggi anche: Juventus, Conceição resta in dubbio: gestione prudente verso Pisa

Leggi anche: Conceicao Juve, il portoghese resta in forte dubbio per Pisa: lavoro a parte alla Continassa, in caso di forfait pronta quell’alternativa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus Conceição resta in dubbio | gestione prudente verso Pisa; Juve Conceição in dubbio per Pisa | Spalletti studia le alternative.

Juventus, allenamento alla Continassa: le condizioni di Cabal, McKennie e Conceicao - Occhi sulle condizioni di McKennie e Conceicao, usciti malconci dal match con la Roma. fantacalcio.it

Juve, Vlahovic resta in dubbio per Firenze: Spalletti valuta David e Openda - La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Juve, Cabal e Kelly a parte. Terapie per Vlahovic: il centravanti resta in dubbio per Firenze - Aggiornamenti dalla Continassa, dove la Juventus di Luciano Spalletti lavora in vista della ripresa del campionato, che per i bianconeri sarà la trasferta di Firenze con la Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Francisco Conceição goal Juve vs Roma

ITALY: Juventus-Roma 20-12-2025 Curva Sud Roma away at Turin! facebook