Juventus Cassano Openda mi è piaciuto tantissimo
Cassano elogia Openda Antonio Cassano ha commentato a Viva El Futbol la prestazione della Juventus contro la Roma, con particolare focus su Openda.”Mi è piaciuto tantissimo Openda. Mi è piaciuto tantissimo Openda perché io poi lo disintegro quando giusto. L’altro giorno ha fatto una bellissima partita. I tre davanti hanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Buffon sulla Juventus: «Quando finisce un ciclo, c’è un tempo fisiologico in cui tu arranchi…Spalletti può diventare un punto fermo, mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio»
Leggi anche: Canzi dopo Cesena Juventus Women: «Mi è piaciuto lo spirito. Abbiamo giocato tante partite in questa stagione, ora stacchiamo per poi ripartire più forte di prima»
Cassano: “La Juventus mi è piaciuta contro la Roma. Partita più bella dell’era Spalletti. Su Openda…” - Antonio Cassano, a Viva El Futbol, ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma. tuttojuve.com
Juventus, Cassano: ‘Yildiz il peggiore contro il Milan, David e Openda inguardabili’ - Nelle ultime cinque partite, tra campionato e Champions League, la squadra bianconera ha collezionato altrettanti pareggi, un dato che ... it.blastingnews.com
Juventus, David, Openda e Zhegrova a secco anche con le nazionali - I nuovi acquisti, chiamati a dare linfa e gol al progetto tecnico bianconero, stanno attraversando un momento di evidente ... it.blastingnews.com
#Cassano carico per la #Juventus Ecco cosa ha detto x.com
Cassano carico per la Juventus Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.