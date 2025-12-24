Juventus Cassano Contro la Roma la migliore partita stagionale
Antonio Cassano ha commentato la partita della Juventus contro la Roma, definendola la migliore prestazione stagionale della squadra. Durante l'intervento a Viva El Futbol, l'ex calciatore ha analizzato gli aspetti tecnici e tattici che hanno caratterizzato la sfida, offrendo un punto di vista obiettivo sulla prestazione bianconera e i progressi mostrati nel match.
Il commento di Cassano Antonio Cassano ha commentato a Viva El Futbol la prestazione della Juventus contro la Roma. "Mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta veramente tanto. Una squadra che ha giocato bene. Ha giocato bene, organizzata e sapeva cosa fare." Su Openda ha poi detto. "Mi è piaciuto
