Juventus | al lavoro verso la sfida con il Pisa

La Juventus prosegue la preparazione in vista della prossima sfida contro il Pisa. Le sessioni di allenamento, svolte anche in condizioni meteorologiche avverse, testimoniano l’impegno della squadra nel perfezionare il proprio rendimento. Un lavoro costante volto a preparare al meglio la squadra per affrontare l’impegno in campionato, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di migliorare ogni aspetto del gioco.

La Juventus è in piena preparazione. Le sessioni di allenamento, svolte anche sotto la pioggia torinese, dimostrano l'impegno della squadra nel migliorare ogni aspetto del proprio gioco, dimostrando che il brutto tempo non può fermare i sogni di gloria bianconeri. L'allenatore ha messo a punto un programma che non solo

Pisa, Cuadrado a parte: il punto verso la sfida contro la Juventus - Il Pisa lavorerà senza sosta, in campo anche il giorno di Natale per preparare la sfida di sabato 27 dicembre, in cui affronterà la Juventus. fantacalcio.it

Juventus, il lavoro di Spalletti e le risposte attese dal campo - Dopo settimane segnate da prestazioni opache e da un clima sempre più teso, la Juventus ha dato l’impressione di voler reagire. tuttojuve.com

Prosegue il lavoro della #Juve al centro sportivo in vista di Pisa Juventus. Allenamento a parte per #McKennie e #Conceicao che continuano il loro percorso di recupero. Restano invece out per la #Juventus sia #Bremer che #Zhegrova. #Juventusn x.com

