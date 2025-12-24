Juve-Milan discorsi avviati per uno scambio | le ultime | CMIT

Difensore per difensore a gennaio, Allegri spinge per l'operazione Fullkrug non basta, Allegri vuole anche un difensore. Nel mirino del tecnico rossonero c'è quel Federico Gatti da lui allenato e lanciato alla Juventus. Il difensore di Rivoli tornerà a disposizione solo a gennaio inoltrato, dopo l'operazione al menisco mediale di inizio dicembre. Gatti-De Winter, Juve e Milan parlano per lo scambio. Calciomercato.it ha raccolto conferme sulla possibilità di uno scambio tra difensori: Gatti in rossonero, De Winter alla corte di Luciano Spalletti.

