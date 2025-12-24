Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e anche in casa Juventus iniziano a moltiplicarsi le riflessioni. Prima di intervenire in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza bianconera dovrà probabilmente sfoltire l’organico. Alcuni giocatori stanno infatti trovando pochissimo spazio e l’ipotesi di una partenza già a gennaio non è più così remota. Da Perin a Joao Mario, passando per Adzic, e con una voce che riguarda Federico Gatti, il punto sulle possibili uscite. Perin tentato dal ritorno al Genoa. Il primo nome da monitorare è quello di Mattia Perin. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, mercato in uscita: da Perin a Joao Mario, Adzic parte solo in prestito. E spunta l’idea Gatti per il Milan

Leggi anche: Milan, il mercato sotto l’albero. Füllkrug è arrivato, Origi se ne va. In difesa spunta la pazza idea Gatti

Leggi anche: Joao Mario in uscita a gennaio: può farsi avanti quel club. Ecco il prezzo della Juve per lasciarlo andare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Genoa è già mercato: ipotesi scambio Leali-Perin con la Juve e ciao Carboni; Perin, addio Juve per l'ultima sfida: quella speranza fallita e chi arriva al posto suo; Calciomercato Juventus, Perin potrebbe andar via: ecco il sostituto; Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa.

Genoa è già mercato: ipotesi scambio Leali-Perin con la Juve e ciao Carboni - Mancano ancora due settimane al via ufficiale della sessione invernale, ma le voci in entrata e in uscita sono molteplici. primocanale.it