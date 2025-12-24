Juve mercato in uscita | da Perin a Joao Mario Adzic parte solo in prestito E spunta l’idea Gatti per il Milan

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e anche in casa Juventus iniziano a moltiplicarsi le riflessioni. Prima di intervenire in entrata per puntellare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza bianconera dovrà probabilmente sfoltire l’organico. Alcuni giocatori stanno infatti trovando pochissimo spazio e l’ipotesi di una partenza già a gennaio non è più così remota. Da Perin a Joao Mario, passando per Adzic, e con una voce che riguarda Federico Gatti, il punto sulle possibili uscite. Perin tentato dal ritorno al Genoa. Il primo nome da monitorare è quello di Mattia Perin. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

