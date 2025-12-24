juve le pesantissime parole di john elkann a spalletti

La cena di Natale della Juventus, ospitata nel J Museum, si è trasformata soprattutto in un passaggio chiave sul piano tecnico e gestionale. Al centro dell’intervento di John Elkann non c’è stato solo il richiamo alla storia bianconera, ma un messaggio preciso rivolto all’allenatore, Luciano Spalletti, indicato come perno del progetto in una fase che richiede stabilità e continuità più che cambiamenti improvvisi. Nel museo che racconta il passato del club, l’amministratore delegato di Exor ha voluto ribadire quanto sia fondamentale conoscere e rispettare l’identità juventina per costruire il futuro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

