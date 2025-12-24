Juve gli auguri a sorpresa di Spalletti fanno impazzire i tifosi | Nella lettera a Babbo Natale ho chiesto anche…
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha voluto sorprendere i tifosi con un messaggio speciale per le festività. Durante l’ allenamento della vigilia di Natale, il tecnico è apparso in un breve video pubblicato sui canali social del club bianconero, rivolgendosi direttamente agli appassionati di calcio. Il messaggio di Spalletti ha un tono familiare e caloroso: “Nella letterina a Babbo Natale ho richiesto anche che i tifosi della Juventus e tutti gli amanti del calcio possano trascorrere un buonissimo Natale, delle buone feste e un felice anno nuovo”, ha dichiarato il tecnico, estendendo gli auguri a tutto l’ambiente bianconero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
