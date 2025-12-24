Juve aumenta la concorrenza interna per Alex Toth | CMIT

Il Ferencvaros potrebbe permettere ad Alex Toth di lasciare la squadra nel prossimo mercato di gennaio. Considerato uno dei talenti più promettenti del calcio ungherese, Toth sta attirando l’interesse di diverse squadre. Questa possibile cessione potrebbe influenzare la competitività interna della squadra, creando una maggiore concorrenza per il suo ruolo. La situazione evidenzia l'importanza di gestire con attenzione le strategie di mercato e i giovani talenti emergenti.

Il Ferencvaros può lasciarlo partire nel prossimo calciomercato di gennaio Alex Toth è considerato il miglior talento del calcio ungherese. Da tempo la Juventus ha messo gli occhi su di lui, ma il club bianconero non è l’unico di Serie A ad aver manifestato interesse. Juve, aumenta la concorrenza per Toth (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, altri tre club del massimo campionato italiano hanno inserito il centrocampista nella propria lista di obiettivi. Regista e mezzala, non a caso viene paragonato a Sandro Tonali e Hakan Calhanoglu, Toth si distingue per l’abilità nel dribbling, per la capacità di portare palla in verticale e per la pericolosità sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Juve e non solo per Alex Toth: affare record in Ungheria | CM.IT

Leggi anche: Juve e non solo su Alex Toth: affare record in Ungheria | CM.IT

