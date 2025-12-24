Jay Kelly | George Clooney in un film tra verità e finzione – Recensione
Jay Kelly, star mondiale del cinema affetta da una profonda insicurezza, si ritrova a sessant’anni ad affrontare una crisi personale dopo le riprese del suo ultimo film, affiancato come sempre dal fedele e inseparabile manager Ron Sukenick, che da inizio carriera non lo ha mai abbandonato. La morte del mentore Peter, lo scontro con l’ex amico Timothy e il rifiuto della figlia adolescente Daisy di passare l’estate con lui incrinano la sua routine dorata. Jay Kelly decide così di rinunciare ad un nuovo progetto e partire per l’Europa seguendo l’itinerario della sua secondogenita, trascinando con sé Ron e il suo intero entourage. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
