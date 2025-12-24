Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam | la toscana al via di una curiosa competizione con Sinner Alcaraz e altri
Jasmine Paolini prenderà parte anche lei al Million Dollar 1 Point Slam, curiosa competizione che si terrà nella settimana a precedere l’inizio degli Australian Open 2025 a Melobourne. Un evento in cui hanno risposto presente altri grandi campioni del tennis, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e vedrà al via anche la n.2 del mondo, Iga Swiatek, la vincitrice del Roland Garros 2025, Coco Gauff, la due volte campionessa dell’Australian Open, Naomi Osaka, i finalisti degli Open australiani in passato Daniil Medvedev e Zheng Qinwen e il numero 5 del mondo Felix Auger-Aliassime. Di che cosa si tratta? Parliamo di un’iniziativa per dare spettacolo e in cui in palio ci saranno anche tanti soldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dopo Alcaraz anche Sinner? Jannik sta pensando di iscriversi al Million Dollar 1 Point Slam
Leggi anche: Australian Open, anche Sinner al ‘Million Dollar 1 Point Slam’? Il direttore: “Jannik ci ha chiamati”
Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam: la toscana al via di questa curiosa competizione con Sinner, Alcaraz e altri - Jasmine Paolini prenderà parte anche lei al Million Dollar 1 Point Slam, curiosa competizione che si terrà nella settimana a precedere l'inizio degli ... oasport.it
La foto dell'anno, il volto di Jasmine Paolini inquadrato nel logo della racchetta - La foto di cui si parla è quella scattata alla tennista italiana Jasmine Paolini durante il suo primo ... rainews.it
Cose ganze fotografate nel 2025: Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma . . . #jasminepaolini #tennis #wta #ibi25 #lucca - facebook.com facebook
Jasmine Paolini è la doppista più amata del circuito WTA Lo ha decretato il voto dei tifosi ai WTA Awards. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.