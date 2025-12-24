Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam | la toscana al via di una curiosa competizione con Sinner Alcaraz e altri

Jasmine Paolini prenderà parte anche lei al Million Dollar 1 Point Slam, curiosa competizione che si terrà nella settimana a precedere l’inizio degli Australian Open 2025 a Melobourne. Un evento in cui hanno risposto presente altri grandi campioni del tennis, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e vedrà al via anche la n.2 del mondo, Iga Swiatek, la vincitrice del Roland Garros 2025, Coco Gauff, la due volte campionessa dell’Australian Open, Naomi Osaka, i finalisti degli Open australiani in passato Daniil Medvedev e Zheng Qinwen e il numero 5 del mondo Felix Auger-Aliassime. Di che cosa si tratta? Parliamo di un’iniziativa per dare spettacolo e in cui in palio ci saranno anche tanti soldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

