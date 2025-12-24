Jannik Sinner poiché sono italiano | lo sfogo tutti muti

Jannik Sinner, giovane talento italiano del tennis, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua preparazione a Dubai, dove si sta concentrando sulla fase successiva della stagione. Tra allenamenti e momenti di pausa, il suo percorso professionale viene osservato con attenzione. In questo contesto, le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla vita di un atleta che lavora con dedizione, mantenendo sempre un profilo sobrio e rispettoso.

Jannik Sinner ha scelto Dubai come base per preparare la nuova fase della stagione e, tra una seduta e l'altra, lascia filtrare qualcosa del suo lavoro quotidiano attraverso i social. Allenamenti intensi sul cemento, colpi ripetuti, attenzione ai dettagli: segnali di una concentrazione già altissima. Ma questo periodo è anche l'occasione per fermarsi un attimo, guardarsi indietro e raccontarsi, come ha fatto in una recente intervista realizzata insieme a Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1 e legato al tennista anche da iniziative comuni fuori dal campo. Il dialogo è andato in onda all'interno del format Sky In pista con Jannik, un progetto che mette in luce non solo la carriera sportiva del numero uno italiano, ma anche la sua passione per il mondo dei motori.

