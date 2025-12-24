Jannik Sinner personaggio italiano più rappresentativo del 2025 | il risultato di un sondaggio dell’istituto di ricerca YouTrend

Secondo gli italiani, il personaggio del nostro Paese più rappresentativo del 2025 è Jannik Sinner. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24: tra le figure nazionali, il titolo spetta al vincitore di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha ottenuto il 36% delle preferenze. Seguono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il 25% e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 12%. La direttrice del CERN Fabiola Gianotti raccoglie il 4%, mentre il cantante Lucio Corsi il 3%. Tra l’1% e il 2% si collocano lo stilista Brunello Cucinelli, l’allenatore del Napoli Antonio Conte, la giornalista Cecilia Sala, l’attore Luca Marinelli e la modella Bianca Balti. 🔗 Leggi su Oasport.it

