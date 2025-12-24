Jan Ullrich archivia Pogacar per il 2026 | La gente invecchia e cala il fenomeno sarà Lipowitz
Jan Ullrich rema controcorrente e per il 2026 punta il dito verso il connazionale Florian Lipowitz, indicato come colui che riuscirà a scardinare il dominio di Tadej Pogacar: "Gli anni passano, lui e gli altri rallenteranno. Florian ha margini di miglioramento e in serbo qualcosa da subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
