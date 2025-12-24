Iwagumi i megaliti suonano il rock Anche Vasco passeggia in Piazza

I megaliti di piazza Maggiore, noti come Iwagumi, sono diventati oggetto di interesse e discussione tra cittadini e utenti online. La loro presenza nel cuore della città ha attirato l’attenzione, portando anche Vasco Rossi a passeggiare nella piazza. Un fenomeno che unisce storia e cultura pop, contribuendo a rafforzare il legame tra il patrimonio archeologico e la vita quotidiana cittadina.

Alla fine è arrivato pure Vasco. E i megaliti di piazza Maggiore sono diventati, se possibile, ancora più popolari sul web e nel dibattito cittadino. Il rocker di Zocca – legatissimo alla nostra città dove ha anche vissuto agli esordi della carriera – si trova a Bologna da giorni e poche ore fa si aggirava anche fra gli imponenti sassi (in realtà sono gonfiati e realizzati in tessuto) che fanno parte dell'installazione Iwagumi-A dismisura, donata alla città da Illumia e Bologna Festival e inaugurata la scorsa domenica davanti a circa diecimila persone. Realizzata appositamente per piazza Maggiore dall'artista Nimrod Weis dell'australiano Studio Eness, ieri ha stupito anche il Kom che sui social l'ha definita "Opera artistica gigante".

Weis e i suoi megaliti: “Stimolo la fantasia. L’arte deve toccare i luoghi del cuore” - “Un lavoro che mi rappresenta: dall’amore dei giapponesi per la natura alle sculture di mio nonno, ... msn.com

Anche Vasco si concede una passeggiata tra i megaliti Iwagumi in piazza Maggiore x.com

"Iwagumi Dismisura" Fino al 26 Dicembre 2025 in piazza Maggiore #Bologna #ComunediBologna #IwagumiDismisura #megaliti - facebook.com facebook

