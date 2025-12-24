Italie par ici | il progetto social di Camille che mostra le valli bergamasche ai francesi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indicazione di direzione, che sottolinea anche l’impegno di chi narra e la volontà non solo di segnalare, ma anche di accompagnare. Con questo intento, nasce “ Italie par ici ”, un progetto di turismo legato ai social, ideato da  Camille Vermeersch, psicologa francese di Lille, innamorata dell’Italia e decisa a mostrarne i lati meno conosciuti ai propri connazionali e non solo. Un progetto nato più di un anno fa con cui Camille vuole ‘accompagnare’, attraverso i social, i francesi (ma anche gli stessi italiani) alla scoperta di borghi italiani ancora poco noti, contribuendo alla loro valorizzazione e incentivando una forma di turismo alternativo, più legato al concetto di turismo di prossimità. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Generali abbandona il progetto di gestione del risparmio insieme ai francesi di Natixis

Leggi anche: Limnées, la bellezza acquatica delle donne nella mostra di Camille Ropert

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Italie par ici: il progetto social di Camille che mostra le valli bergamasche ai francesi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.