Isee sale a 200 mila euro la soglia sulla prima casa nelle Città metropolitane

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le famiglie che risiedono nei comuni capoluogo delle 14 Città metropolitane arriva un ampliamento significativo delle agevolazioni sul calcolo dell’Isee, come riportato da Agi. Un emendamento alla legge di Bilancio innalza infatti a 200mila euro la soglia massima di valore dell’abitazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

isee sale a 200 mila euro la soglia sulla prima casa nelle citt224 metropolitane

© Reggiotoday.it - Isee, sale a 200 mila euro la soglia sulla prima casa nelle Città metropolitane

Leggi anche: Isee, verso l’aumento della soglia per la prima casa: fino a 120mila euro nelle città metropolitane

Leggi anche: Manovra, Isee: soglia di esenzione prima casa 200mila euro a Firenze e nelle città metropolitane

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Isee, casa esclusa fino a 200mila euro per chi abita nelle città metropolitane: ecco cosa cambia (e per chi); ISEE 2026: prima casa fuori dal calcolo fino a 200mila euro nelle grandi città; Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee; Manovra 2026, tra Isee più favorevole e nuove tasse: ecco cosa cambia.

isee sale 200 milaManovra, la nuova franchigia Isee sulla prima casa sale a 120 mila euro, ma non a 200 mila - Per i nuclei familiari che non risiedono nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane la franchigia prima casa si fermerà a 91. italiaoggi.it

isee sale 200 milaIsee, casa esclusa fino a 200mila euro per chi abita nelle città metropolitane: ecco cosa cambia (e per chi) - Il tetto per l'esclusione sale a 200mila euro per chi abita in una delle città metropolitane della ... ilmessaggero.it

ISEE: tetto a 200mila euro per la prima casa nelle città metropolitane. Per gli altri comuni limite a 91.500 euro con incrementi per ogni figlio dal secondo - La commissione Bilancio del Senato ha approvato sabato 20 dicembre una modifica alla legge di bilancio che porta a 200mila euro il valore massimo dell'abitazione principale escluso dal calcolo dell'IS ... orizzontescuola.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.