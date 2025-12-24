Isee dal 1° gennaio 2026 cambia quasi tutto | prima casa fuori dal calcolo a Messina

L'Isee cambia ancora. E a beneficiare delle novità, inserite nella legge di bilancio, saranno le famiglie numerose e "i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane", come Messina (le altre realtà sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

