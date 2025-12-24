Isak si rompe il perone Slot è una furia Frank gli risponde | Così devono giocare i veri difensori

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il serio infortunio riportato da Isak in Tottenham-Liverpool, c'è stato un forte botta e risposta tra Arne Slot e Thomas Frank, che ha difeso van der Ven. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Kolarov è una furia contro gli arbitri dopo il rigore revocato all’Inter in Supercoppa: “Siete scarsi”

Leggi anche: Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Da anni affronto una battaglia, quando si avvicina una visita scappo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Liverpool, Slot accusa Van de Ven: “Intervento pericoloso su Isak”.

isak rompe perone slotIsak si rompe il perone, Slot è una furia. Frank gli risponde: “Così devono giocare i veri difensori” - Liverpool, c'è stato un forte botta e risposta tra Arne Slot e Thomas Frank, che ha difeso van ... fanpage.it

isak rompe perone slotSlot annuncia: Isak out per un paio di mesi, “gli altri si rimbocchino le maniche” - Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha confermato che Alexander Isak resterà fermo per un paio di mesi a causa di una frattura al perone, operata ieri sera. it.blastingnews.com

isak rompe perone slotCalcio: Slot "Isak fuori due mesi, gli altri si rimbocchino le maniche" - L'attaccante svedese del Liverpool Alexander Isak "starà fuori un paio di mesi", dopo la frattura ad un perone per cui ieri sera è stato operato. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.