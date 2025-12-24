Dopo il serio infortunio riportato da Isak in Tottenham-Liverpool, c'è stato un forte botta e risposta tra Arne Slot e Thomas Frank, che ha difeso van der Ven. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Kolarov è una furia contro gli arbitri dopo il rigore revocato all’Inter in Supercoppa: “Siete scarsi”

Leggi anche: Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Da anni affronto una battaglia, quando si avvicina una visita scappo”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Liverpool, Slot accusa Van de Ven: “Intervento pericoloso su Isak”.

Isak si rompe il perone, Slot è una furia. Frank gli risponde: “Così devono giocare i veri difensori” - Liverpool, c'è stato un forte botta e risposta tra Arne Slot e Thomas Frank, che ha difeso van ... fanpage.it