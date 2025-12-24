Isak si rompe il perone Slot è una furia Frank gli risponde | Così devono giocare i veri difensori
Dopo il serio infortunio riportato da Isak in Tottenham-Liverpool, c'è stato un forte botta e risposta tra Arne Slot e Thomas Frank, che ha difeso van der Ven. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Kolarov è una furia contro gli arbitri dopo il rigore revocato all’Inter in Supercoppa: “Siete scarsi”
Leggi anche: Tatiana Tramacere rompe il silenzio: “Da anni affronto una battaglia, quando si avvicina una visita scappo”
Liverpool, Slot accusa Van de Ven: “Intervento pericoloso su Isak”.
Isak si rompe il perone, Slot è una furia. Frank gli risponde: “Così devono giocare i veri difensori” - Liverpool, c'è stato un forte botta e risposta tra Arne Slot e Thomas Frank, che ha difeso van ... fanpage.it
Slot annuncia: Isak out per un paio di mesi, “gli altri si rimbocchino le maniche” - Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha confermato che Alexander Isak resterà fermo per un paio di mesi a causa di una frattura al perone, operata ieri sera. it.blastingnews.com
Calcio: Slot "Isak fuori due mesi, gli altri si rimbocchino le maniche" - L'attaccante svedese del Liverpool Alexander Isak "starà fuori un paio di mesi", dopo la frattura ad un perone per cui ieri sera è stato operato. ansa.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.