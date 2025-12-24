Ircr promosso dalla Regione Arriva l’accreditamento di livello avanzato per i servizi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto IRCR, promosso dalla Regione, ha ottenuto l’accreditamento di livello avanzato, confermando l’impegno nel miglioramento continuo dei servizi. Questo risultato deriva da investimenti nella formazione del personale e dall’adeguamento alle normative più rigorose, con l’obiettivo di garantire standard elevati di qualità nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Un passo importante per assicurare servizi più affidabili e conformi alle normative vigenti.

Investimento sulla formazione del personale e adeguamento alle norme più stringenti finalizzate a garantire standard sempre crescenti di qualità nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Tutto questo ha permesso all’ Ircr (che gestisce la casa di riposo di Villa Cozza a Macerata) di ricevere dalla Regione Marche il decreto di accreditamento istituzionale di livello avanzato per i propri servizi sociosanitari. "L’ottenimento dell’accreditamento rappresenta un traguardo significativo nel percorso di crescita di Ircr, costruito nel tempo attraverso un forte investimento nelle risorse umane e nella loro formazione, nonché ponendo attenzione costante alla qualità dei servizi offerti – spiega il presidente Amedeo Gravina –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ircr promosso dalla regione arriva l8217accreditamento di livello avanzato per i servizi

© Ilrestodelcarlino.it - Ircr promosso dalla Regione. Arriva l’accreditamento di livello avanzato per i servizi

Leggi anche: Dalla scuola al potenziamento dei servizi di prossimità: dalla Regione oltre 4 milioni per i comuni montani

Leggi anche: Tarì, il Distretto orafo campano punta all’Europa: al via l’evento Jewels of Campania promosso dalla Regione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ircr promosso dalla Regione. Arriva l’accreditamento di livello avanzato per i servizi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.