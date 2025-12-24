Ircr promosso dalla Regione Arriva l’accreditamento di livello avanzato per i servizi

Il progetto IRCR, promosso dalla Regione, ha ottenuto l’accreditamento di livello avanzato, confermando l’impegno nel miglioramento continuo dei servizi. Questo risultato deriva da investimenti nella formazione del personale e dall’adeguamento alle normative più rigorose, con l’obiettivo di garantire standard elevati di qualità nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Un passo importante per assicurare servizi più affidabili e conformi alle normative vigenti.

Investimento sulla formazione del personale e adeguamento alle norme più stringenti finalizzate a garantire standard sempre crescenti di qualità nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Tutto questo ha permesso all' Ircr (che gestisce la casa di riposo di Villa Cozza a Macerata) di ricevere dalla Regione Marche il decreto di accreditamento istituzionale di livello avanzato per i propri servizi sociosanitari. "L'ottenimento dell'accreditamento rappresenta un traguardo significativo nel percorso di crescita di Ircr, costruito nel tempo attraverso un forte investimento nelle risorse umane e nella loro formazione, nonché ponendo attenzione costante alla qualità dei servizi offerti – spiega il presidente Amedeo Gravina –.

