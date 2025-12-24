Ippolito l’eroe renitente e altri racconti è il nuovo romanzo di Giampaolo Mainardi
Non si ferma più la vena creativa di Giampaolo Mainardi, ex amministratore pubblico di Ferriere, geometra e ideatore della “Casa delle Favole”, l’albergo diffuso di Perotti, oggi gestito dal figlio Alessandro. Dopo aver pubblicato nel 2024 il libro “Dall’osteria della Maria al bistrot dù Farchèt”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
