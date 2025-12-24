Iotti soffre ma passa. Bene Sansone e Abati.

Padroni di casa sugli scudi nel Trofeo Remax, evento conclusivo del ’25 tennistico in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio. Sui campi coperti del PalaCimurri soffre Filippo Iotti che, dopo dopo aver battuto 6-4, 6-0 Edoardo Sambù (TC Sanguinetto), ha bisogno del terzo set per avere la meglio di Giulio Bonfatti (Carpi Sport): quest’ultimo alza bandiera bianca al termine di un match sempre sul filo del rasoio, chiuso dal tennista del C.T. Reggio col punteggio di 7-6, 6-7, 6-4. Nel prossimo turno se la vedrà con il toscano Diego Crocetti (Tennis Certaldo). Più agevole il compiuto di Riccardo Sansone, che ha la meglio 6-4, 6-2 su Luigi Fornaciari (Cere), autore di un bel percorso partito dalle qualificazioni; Anche il terzo alfiere del circolo ospitante, Luca Abati, passa il turno grazie al 6-2, 6-4 su Elio Testi (CT Correggio) e si prepara ora ad affrontare il parmense Giovanni Curti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

