Io condannato per omicidio | così nell’inferno del carcere sono rinato

Lo abbiamo chiamato “Oltre” il nuovo podcast di cronaca nera e giudiziaria targato Bergamonews. Il quarto episodio racconta la storia di Zef Karaci: una vicenda di peccato, violenza, ma anche e soprattutto redenzione che vi proponiamo in occasione del Natale. Una storia profondamente attuale, alla luce della situazione esplosiva delle carceri italiane: il sovraffollamento, l’aumento dei suicidi, le gravi criticità nell’assistenza sanitaria espongono quotidianamente le persone detenute e chi lavora negli istituti penitenziari a condizioni che rischiano di mettere in discussione i diritti fondamentali della persona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

