Io, cavia senza piano B. Scorretto cambiare le regole in corsa.

Angelica De Falco ha affrontato con determinazione un semestre impegnativo alla Statale di Milano, superando tre esami e il test di Medicina tramite banca dati. La sua esperienza dimostra come, senza un piano B, sia possibile affrontare le sfide accademiche con impegno e resilienza, anche in situazioni impreviste. Un esempio di perseveranza e di come le regole possano essere messe alla prova nel percorso di studi.

MILANO Angelica De Falco ha affrontato il semestre filtro e i tre esami alla Statale. E aveva superato, un anno fa, anche il “Tolc“ di Medicina con la banca dati. "Ho fatto da cavia in entrambi i casi. Ma al momento non ho piani B: sogno di entrare a Medicina e non mi arrendo, anche se la delusione accumulata in questi due anni è tanta". Risultato? "Due esami superati al primo appello e, visto che all’inizio non era prevista la possibilità di scegliere il voto migliore, ho preferito tenermi i voti. Fisica non l’ho passata, né la prima volta né adesso: ho preso 16". Non tutto è perduto: c’è la possibilità di scontare il debito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

