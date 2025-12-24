Investe e uccide un pedone mentre è in diretta su TikTok arrestata una creator 43enne
McCarty Wroten, 43 anni, è stata arrestata per aver investito un uomo di 59 anni a Chicago mentre era in diretta su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro - (Adnkronos) – Tragedia questa sera a Genova, dove un pedone, non si sa ancora se un uomo o una donna, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir e trascinato per circa un chilometro. ilmonito.it
Treno investe e uccide 7 elefanti, deragliate 5 carrozze x.com
Investe e uccide 77enne e si allontana: fermato dopo ore operaio 44enne https://www.ilgiornalelocale.it/2025/12/investe-e-uccide-77enne-fermato-dopo-ore-operaio-44enne/ - facebook.com facebook
