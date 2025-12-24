McCarty Wroten, 43 anni, è stata arrestata per aver investito un uomo di 59 anni a Chicago mentre era in diretta su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro

Leggi anche: Incidenti: investe e uccide pedone, gip 'scarsa empatia ma patente sospesa è adeguata'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pedone muore travolto e trascinato per chilometri da un tir a Genova; Investe e uccide un pensionato e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada; Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro; Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro.

Investe e uccide un pedone mentre è in diretta su TikTok, arrestata una creator 43enne - McCarty Wroten, 43 anni, è stata arrestata per aver investito un uomo di 59 anni a Chicago mentre era in diretta su TikTok ... fanpage.it