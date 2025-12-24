Inverno in Val Squaranto | come le piante sopravvivono all' inverno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 dicembre. Un viaggio nell'apparente sonno vegetale, per esplorare insieme le affascinanti strategie che le piante mettono in atto durante la stagione fredda. Un mondo invisibile, che rivela una straordinaria intelligenza ecologica. Ritrovo ore 9 parcheggio Conca dei Parpari; durata 3. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

