Interrogato l' ex consigliere De Gregorio | sceglie di non rispondere ma nega i rapporti con Marano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i primi interrogatori di lunedì, quando sono stati ascoltati Eduardo Marano, l'agente immobiliare Michele Minale e il commercialista di Terracina Roberto Carocci, a comparire davanti alla gip del tribunale di Roma Maria Gaspari è stato ieri l'ex consigliere comunale Gavino De Gregorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Questa è camorra vera”, così il consigliere Gavino De Gregorio si è alleato con il clan Licciardi

Leggi anche: Scambio elettorale mafioso: sospeso il consigliere Gavino De Gregorio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Primi interrogatori, revocata l'interdittiva per il commercialista. Oggi sarà ascoltato Gavino De Gregorio.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.