Interrogato l' ex consigliere De Gregorio | sceglie di non rispondere ma nega i rapporti con Marano

Dopo i primi interrogatori di lunedì, quando sono stati ascoltati Eduardo Marano, l'agente immobiliare Michele Minale e il commercialista di Terracina Roberto Carocci, a comparire davanti alla gip del tribunale di Roma Maria Gaspari è stato ieri l'ex consigliere comunale Gavino De Gregorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: “Questa è camorra vera”, così il consigliere Gavino De Gregorio si è alleato con il clan Licciardi

Leggi anche: Scambio elettorale mafioso: sospeso il consigliere Gavino De Gregorio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Primi interrogatori, revocata l'interdittiva per il commercialista. Oggi sarà ascoltato Gavino De Gregorio.

San Giuliano Milanese, il consigliere di FdI Vito Cera “beccato” dai cittadini che seguivano la videoseduta sul sito del Comune - facebook.com facebook