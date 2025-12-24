Inter Vicario obiettivo in porta | Marotta avvia i contatti

La prossima estate sarà cruciale per l’Inter e per la dirigenza che dovrà gestire diverse scadenze di contratto e un restyling importante. Yann Sommer è uno dei nomi destinati a fare le valigie al termine della stagione, sia per via del mancato rinnovo e sia per la poca efficienza notata in questa prima parte del campionato. Chivu rimarrà così con Josep Martinez, ma la necessità per i nerazzurri è quella di trovare un profilo che possa garantire continuità, esperienza e allo stesso tempo freschezza. Come riportato da SkySport, il primo obiettivo di Marotta sarebbe Guglielmo Vicario, giocatore in forza al Tottenham. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

