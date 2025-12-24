Inter un altro affare alla Sucic | Per anticipare la concorrenza

Appena un anno dopo i nerazzurri potrebbero chiudere una nuova operazione in Croazia Un altro affare alla Sucic, a gennaio. Un anno dopo, l’Inter potrebbe ripetere la fortunata operazione che ha portato il croato della Dinamo Zagabria a vestire la maglia nerazzurra al termine della scorsa stagione, ma dopo che era stato bloccato nel gennaio scorso per circa 14,5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Inter, un altro affare alla Sucic a gennaio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dodici mesi più tardi è ancora caldo l’asse Milano-Zagabria, l’asse tra Inter e Dinamo. Adesso nel mirino c’è Moris Valincic, terzino destro classe 2004, la cui valutazione si aggira intorno ai 15-16 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

