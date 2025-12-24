MILANO Qualcosa manca nel centrocampo dell’Inter. Per una squadra che tanto produce, ma non chiude spesso le partite (citazione di Henrikh Mkhitaryan), è proprio la soluzione dalla mediana oggi il primo pensiero di Cristian Chivu. Attacco? Braccetto di destra? Un portiere titolare? Discussioni più che altro per il futuro, il presente dice altro. Sette segnature nelle tre competizioni per Hakan Calhanoglu, poi il deserto. Perché la somma totale del reparto dice quindici. Nicolò Barella è il primo ad essere chiamato in causa, per lui qualcosa non ha ancora funzionato quest’anno, a prescindere dal rigore calciato alle stalle in quel di Riyad. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, serve di più dai centrocampisti. Mancano i gol di Barella e Mkhitaryan

