Inter Norton-Cuffy si raffredda | il Genoa spara alto
Archiviata la semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. L’obiettivo è quello di ritrovare la retta via, concludendo l’anno 2025 nel migliore dei modi con un successo nella prossima giornata di campionato. I nerazzurri sanno di dover mettere in cascina 3 punti pesanti, per tenere alla larga le inseguitrici nella lotta Scudetto. Per farlo, diventa fondamentale mettere al tappeto l’Atalanta, gara in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Un match da non sbagliare, contro un cliente ostico e rialzatosi grazie alla cura Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Norton-Cuffy Inter, lui il pezzo pregiato dell’estate per il Genoa? Si muove anche una rivale dei nerazzurri!
Leggi anche: Inter e Juventus su Norton-Cuffy: il Genoa resiste, spunta l’ipotesi prestito fino a giugno
Genoa-Inter, le pagelle: Lautaro, dimostrazione di forza, 7. Marcandalli timido, 5; Inter, si allontana Palestra: pronto l’assalto a un altro giovane talento della Serie A.
Inter, si allontana Palestra: pronto l’assalto a un altro giovane talento della Serie A - Importante novità di mercato per l'Inter: date le difficoltà per Marco Palestra, potrebbe arrivare un'altra promessa della Serie A. spaziointer.it
L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: piace l'inglese per il ruolo di vice Dumfries - Visto il fallimento di Luis Henrique, l’Inter si guarda attorno per un vice Dumfries. ilmessaggero.it
Luis Henrique delude? L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: occhi sull'esterno del Genoa - L'Inter si aspettava qualcosa in più da Luis Henrique, che fin qui non ha risposto come avrebbe dovuto. tuttomercatoweb.com
GdS - In casa Inter proseguono le valutazioni sulla fascia destra: cala l’interesse per Brooke Norton-Cuffy, mentre prende sempre più forza la candidatura di Raoul Bellanova, già in nerazzurro nella stagione 2022/2023. - facebook.com facebook
Inter, casting a destra, Norton Cuffy perde quota, salgono invece quelle di Bellanova già all'Inter nella stagione 2022/2023. @Gazzetta_it x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.