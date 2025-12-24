Inter fascia destra Palestra resta il sogno | domenica nuovi contatti con l’Atalanta

24 dic 2025

Inter News 24 Inter fascia destra, il club nerazzurro torna a muoversi sul mercato: Marco Palestra è il primo obiettivo, ma ci sono altre piste. Il tema della fascia destra continua a essere centrale nelle strategie dell’ Inter. Dopo settimane di valutazioni interne, il club nerazzurro è pronto a riaprire il dialogo con l’Atalanta, sfruttando la sfida in programma alla New Balance Arena come occasione per sondare nuovamente il terreno sul mercato. Il nome cerchiato in rosso resta quello di Marco Palestra, esterno classe 2005 attualmente in prestito al Cagliari, ma di proprietà della Dea. Il profilo piace per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche, perfettamente in linea con la politica di ringiovanimento perseguita dalla dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

