Inter News 24 Inter fascia destra, il club nerazzurro torna a muoversi sul mercato: Marco Palestra è il primo obiettivo, ma ci sono altre piste. Il tema della fascia destra continua a essere centrale nelle strategie dell’ Inter. Dopo settimane di valutazioni interne, il club nerazzurro è pronto a riaprire il dialogo con l’Atalanta, sfruttando la sfida in programma alla New Balance Arena come occasione per sondare nuovamente il terreno sul mercato. Il nome cerchiato in rosso resta quello di Marco Palestra, esterno classe 2005 attualmente in prestito al Cagliari, ma di proprietà della Dea. Il profilo piace per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche, perfettamente in linea con la politica di ringiovanimento perseguita dalla dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter fascia destra, Palestra resta il sogno: domenica nuovi contatti con l’Atalanta

Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries

Leggi anche: Mercato Inter, linea chiara sulla fascia destra: «O Palestra o niente»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra; Nè Palestra, nè Norton-Cuffy: Inter, c’è un’alternativa per la fascia destra; Inter, emergenza a destra: Dodò o Palestra per il vice Dumfries, ma la lista dei desideri è lunga; Inter, chi al posto di Dumfries? Da Norton-Cuffy a Palestra, ecco i nomi caldi.

Palestra Inter, i nerazzurri sono sulle tracce dell’esterno del Cagliari: la sfida a quella big di Serie A e la posizione della Dea. L’indiscrezione - Ma l’Atalanta non pensa di privarsi del calciatore a gennaio Il futuro della fascia destra in Serie A si lega anche ... calcionews24.com