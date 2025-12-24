Inter fascia destra Palestra resta il sogno | domenica nuovi contatti con l’Atalanta
Inter News 24 Inter fascia destra, il club nerazzurro torna a muoversi sul mercato: Marco Palestra è il primo obiettivo, ma ci sono altre piste. Il tema della fascia destra continua a essere centrale nelle strategie dell’ Inter. Dopo settimane di valutazioni interne, il club nerazzurro è pronto a riaprire il dialogo con l’Atalanta, sfruttando la sfida in programma alla New Balance Arena come occasione per sondare nuovamente il terreno sul mercato. Il nome cerchiato in rosso resta quello di Marco Palestra, esterno classe 2005 attualmente in prestito al Cagliari, ma di proprietà della Dea. Il profilo piace per età, margini di crescita e caratteristiche tecniche, perfettamente in linea con la politica di ringiovanimento perseguita dalla dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries
Leggi anche: Mercato Inter, linea chiara sulla fascia destra: «O Palestra o niente»
Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra; Nè Palestra, nè Norton-Cuffy: Inter, c’è un’alternativa per la fascia destra; Inter, emergenza a destra: Dodò o Palestra per il vice Dumfries, ma la lista dei desideri è lunga; Inter, chi al posto di Dumfries? Da Norton-Cuffy a Palestra, ecco i nomi caldi.
Palestra Inter, i nerazzurri sono sulle tracce dell’esterno del Cagliari: la sfida a quella big di Serie A e la posizione della Dea. L’indiscrezione - Ma l’Atalanta non pensa di privarsi del calciatore a gennaio Il futuro della fascia destra in Serie A si lega anche ... calcionews24.com
Belghali, scatto Inter: si può chiudere col Verona. Il sogno è Palestra - L’esterno di proprietà Atalanta e in prestito al Cagliari resta un obiettivo: domenica a Bergamo se ne parlerà ... tuttosport.com
Inter, sprint per Palestra: i nerazzurri pensano al colpo di gennaio - L’Inter accelera per Marco Palestra: stop Dumfries e poche alternative spingono i nerazzurri a valutare l’assalto già a gennaio. europacalcio.it
GdS - L' #Inter può essere la squadra leader, ma deve cambiare testa. Fascia destra: ipotesi nome a sorpresa per #Marotta e #Ausilio x.com
Il sogno per la fascia in casa Inter si chiama Marco Palestra, a riportarlo è il Corriere dello Sport Per arrivare all'esterno classe 2005 è necessario però un intreccio, l'Atalanta dovrebbe infatti interrompere anzitempo il prestito al Cagliari La Dea sarebbe di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.