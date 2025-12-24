Intelligenza artificiale nel mirino | Errori usi impropri e il caso Fisco Dal Ministero servono linee guida

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione solleva importanti questioni di governance e normativa. In assenza di regole chiare e formazione adeguata, si rischiano errori, violazioni della privacy e problematiche di trasparenza. Il sindacato UilPa evidenzia la necessità di linee guida ufficiali, anche in relazione al caso Fisco, per garantire un impiego responsabile e conforme alle normative europee e nazionali.

di Andrea Gianni MILANO I rischi, legati a un " uso dell'intelligenza artificiale in assenza di governance, regole chiare e formazione adeguata" nella pubblica amministrazione, sono messi nero su bianco in un appello del sindacato UilPa: " Violazione della privacy, perdita di tranciabilità dei procedimenti, errori sistematici nei processi decisionali e mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, supervisione umana e documentazione imposti dalla normativa europea e nazionale". Parte da Milano un messaggio al ministero perché promuova "linee guida nazionali chiare sull'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione, che tengano insieme innovazione, diritti dei cittadini e tutele dei lavoratori".

