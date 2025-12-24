Nel periodo natalizio si è svolto con grande successo l’evento di beneficenza “Insieme per una Pizza”, realizzato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Sarno, con l’obiettivo di regalare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un momento di gioia, condivisione e serenità. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Insieme per una Pizza": solidarietà, sorrisi e magia natalizia nel reparto di Pediatria di Sarno

