Insieme per una Pizza | solidarietà sorrisi e magia natalizia nel reparto di Pediatria di Sarno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo natalizio si è svolto con grande successo l’evento di beneficenza “Insieme per una Pizza”, realizzato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Sarno, con l’obiettivo di regalare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un momento di gioia, condivisione e serenità. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

insieme per una pizza solidariet224 sorrisi e magia natalizia nel reparto di pediatria di sarno

© Salernotoday.it - "Insieme per una Pizza”: solidarietà, sorrisi e magia natalizia nel reparto di Pediatria di Sarno

Leggi anche: Pandori e solidarietà: Enogà porta la dolcezza del Natale nel reparto di Pediatria

Leggi anche: Carabinieri in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia: doni e sorrisi per i piccoli pazienti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.