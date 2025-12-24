Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in esclusiva per gli abbonati analizza il ritorno dell’ islam radicale nel cuore dell’Asia. L’ultimo attentato che ha insanguinato Bondi Beach, in Australia, con i presunti legami tra gli assalitori e alcuni gruppi estremisti con base nelle Filippine, fa tornare il dossier al centro della scena. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – L’Asia pressata dall’Islam radicale

Leggi anche: Tutte le strade portano a Hannoun: dall'ultimo candidato alla rete dell'Islam radicale

Leggi anche: Protetto: Dalle Filippine al Bangladesh: L’Asia pressata dal radicalismo islamico