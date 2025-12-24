Inno d’Italia? Nemmeno Meloni rinuncia al sì finale | eccola mentre canta a Chigi con gli alpini – Video

L'inno nazionale è risuonato a Palazzo Chigi, ieri, all'inizio della cerimonia di auguri della premier Giorgia Meloni ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, cantato dall'Associazione nazionale alpini di Roma, che ha concluso l'esibizione con il "sì" finale. Una appendice che non dovrà essere pronunciata, come rivelato da il Fatto Quotidiano, "in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale ogni qual volta venga eseguito 'Il Canto degli italiani' nella versione cantata", come disposto dallo Stato maggiore della Difesa a partire dal 2 dicembre 2025.

