Inno di Mameli senza il sì finale | lo Stato Maggiore della Difesa dispone l’esecuzione canonica nelle cerimonie militari con decreto del Presidente della Repubblica

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stato Maggiore della Difesa ha emanato un documento ufficiale in data 2 dicembre con il quale stabilisce le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale durante le cerimonie militari e gli eventi istituzionali delle Forze Armate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

