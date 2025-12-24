Inno di Mameli senza il sì finale | lo Stato Maggiore della Difesa dispone l’esecuzione canonica nelle cerimonie militari con decreto del Presidente della Repubblica

Lo Stato Maggiore della Difesa ha emanato un documento ufficiale in data 2 dicembre con il quale stabilisce le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale durante le cerimonie militari e gli eventi istituzionali delle Forze Armate.

Cambia il finale dell'inno di Mameli, Mattarella e Meloni tolgono il "sì" e fanno infuriare lo Stato Maggiore - Si torna al testo originale su proposta di Giorgia Meloni. virgilio.it

Inno di Mameli senza il 'sì' finale, la nuova disposizione dal Colle - L'Associazione nazionale alpini di Roma canta l'Inno di Mameli per la cerimonia degli auguri della premier Giorgia Meloni ai dipendenti della Presidenza del Consiglio. ansa.it

Si è scoperto solo ora che un decreto del presidente della Repubblica ha cambiato l’Inno di Mameli. Cosa vuol dire dal punto di vista musicale Il Maestro Nicola Piovani a #ilcavalloelatorre - facebook.com facebook

#TG2000 - Cambia l’Inno di #Mameli: sparisce il “Sì” alla fine #23dicembre #InnoDiMameli #Mattarella #Sport #Nazionale #news #TV2000 @tg2000it @Quirinale x.com

