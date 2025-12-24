Inno di Mameli non si tratta di un semplice e banale Sì

Caro direttore, da nonno, questa storia del «Sì» tolto dall'Inno d'Italia mi sembra il solito, insopportabile eccesso di zelo. E non posso davvero credere, come si sussurra, che arrivi da chi oggi rappresenta lo Stato e la famiglia nel senso più alto: un super nonno come Sergio Mattarella e una super mamma come Giorgia Meloni. Con i miei figli e i miei nipotini l'ho visto succedere tante volte. Alla fine dell'inno i bambini si guardano, aspettano un attimo e poi gridano forti e felici tutti insieme. Quel «Sì», urlato dopo «L'Italia chiamò», era il loro modo di dire che a quella chiamata loro c'erano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

