Inno di Mameli non si tratta di un semplice e banale Sì
Caro direttore, da nonno, questa storia del «Sì» tolto dall'Inno d'Italia mi sembra il solito, insopportabile eccesso di zelo. E non posso davvero credere, come si sussurra, che arrivi da chi oggi rappresenta lo Stato e la famiglia nel senso più alto: un super nonno come Sergio Mattarella e una super mamma come Giorgia Meloni. Con i miei figli e i miei nipotini l'ho visto succedere tante volte. Alla fine dell'inno i bambini si guardano, aspettano un attimo e poi gridano forti e felici tutti insieme. Quel «Sì», urlato dopo «L'Italia chiamò», era il loro modo di dire che a quella chiamata loro c'erano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Perché l’Inno di Mameli è cambiato e non si dovrà più gridare “Sì” alla fine
Leggi anche: Inno di Mameli, niente "Sì!" nelle cerimonie ufficiali: siete d'accordo?
Inno di Mameli, via il «sì» finale nell’esecuzione alle cerimonie militari; Inno di Mameli senza “sì” finale ma solo nelle cerimonie ufficiali; Davvero cambia l’Inno di Mameli? Ecco che cosa accade al “sì finale”; Cambia l'Inno di Mameli: sparisce il «sì» alla fine. La scelta «purista» del governo e i dubbi sulla genesi.
Addio al “sì” dell’Inno di Mameli: il Colle cambia il canto degli italiani. Il Quirinale: "Nessun significato politico o simbolico" - Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporta l’inno alla sua ... affaritaliani.it
Cambia l’Inno di Mameli: sparisce il «sì» finale. Il decreto del Colle e la svolta sull’esecuzione ufficiale - Il decreto del Presidente della Repubblica: il quadro normativo completo Il 14 marzo 2025 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica sulle m ... infodifesa.it
Perché l’Inno di Mameli è cambiato e non si dovrà più gridare “Sì” alla fine - Così l'inno di Mameli dovrà essere eseguito nelle cerimonie ufficiali. fanpage.it
Il governo cambia anche l'inno di Mameli. Via il "sì", il testo seguirà la versione purista Leggi qui - https://www.ilriformista.it/il-governo-cambia-anche-linno-di-mameli-via-il-si-il-testo-seguira-la-versione-purista-494065/ - facebook.com facebook
#TG2000 - Cambia l’Inno di #Mameli: sparisce il “Sì” alla fine #23dicembre #InnoDiMameli #Mattarella #Sport #Nazionale #news #TV2000 @tg2000it @Quirinale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.