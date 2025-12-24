Infortunio Folorunsho il centrocampista a rischio per il match di gennaio contro la Juventus | ecco cosa costringe l’ex Napoli a star fuori

Infortunio Folorunsho, l’ex Napoli si ferma per una distrazione al legamento collaterale. Il centrocampista a rischio per il 17 gennaio contro la Juve. Il Cagliari deve rinunciare a uno dei suoi elementi più carismatici proprio nel momento del suo primo gol in maglia rossoblù. Gli esami clinici a cui si è sottoposto Michael Folorunsho hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’infortunio è avvenuto durante la sfida contro il Pisa alla Unipol Domus: dopo aver siglato il pareggio con un colpo di testa in tuffo su invito di Zappa, il centrocampista è caduto rovinosamente impattando contro il palo della porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Folorunsho, il centrocampista a rischio per il match di gennaio contro la Juventus: ecco cosa costringe l’ex Napoli a star fuori Leggi anche: Infortunio Skorupski, c’è lesione: a rischio il match contro la Juventus. Ci sarà o no? I tempi di recupero Leggi anche: Real Madrid, Huijsen lascia il ritiro della nazionale? Il talento ex Juventus a rischio forfait per il match contro la Georgia per infortunio! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cagliari, infortunio Folorunsho: il bollettino medico ufficiale; Infortunio Folorunsho in Cagliari-Pisa, l'esito degli esami: quando torna? Condizioni e tempi di recupero; Infortunio Folorunsho, il centrocampista lascia il campo dopo la rete: ecco la spiegazione; Cagliari, infortunio Folorunsho: svelati i reali tempi di recupero. Infortunio Folorunsho, esito degli esami e tempi di recupero del giocatore del Cagliari - Infortunio Folorunsho, il centrocampista dei rossoblù ha riportato un problema al ginocchio durante la gara della Domus contro il Pisa: le sue condizioni Il Cagliari deve fare i conti con un’assenza i ... cagliarinews24.com

