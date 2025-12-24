Infortunio Bernardeschi ecco i tempi di recupero dell’attaccante del Bologna La situazione
Infortunio Bernardeschi: aggiornamento dall’ospedale di Sassuolo. La situazione attuale Federico Bernardeschi, centrocampista offensivo, è stato protagonista di un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori: l’infortunio Bernardeschi ha reso necessario un intervento chirurgico alla clavicola sinistra. La notizia è stata confermata dal Bologna attraverso un comunicato ufficiale, che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Bernardeschi, l’ex Juve out dopo la Supercoppa Italiana: ecco cosa evidenziano gli esami. I tempi di recupero dell’attaccante del Bologna
Leggi anche: Bologna Inter, infortunio serio per Bernardeschi: i tempi di recupero
Bologna, per Bernardeschi frattura alla clavicola: ecco i tempi di recupero; Bologna, l'esito degli esami di Bernardeschi dopo l'infortunio contro l'Inter; Infortunio Bernardeschi, condizioni e tempi di recupero; Bologna, infortunio Bernardeschi: l'esito degli esami e i tempi di recupero.
Bernardeschi, operazione riuscita alla clavicola: confermati i tempi di recupero - Italiano non potrà contare sull'attaccante per diverso tempo, intanto i rossoblù lavorano a Casteldebole per la prossima gara di Serie A ... tuttosport.com
Infortunio Bernardeschi, martedì il giocatore si opererà dopo il guaio alla spalla. Ecco i tempi di recupero - Per lil giocatore del Bologna possibile uno stop di almeno due mesi L’infortunio di Bernardeschi rappresenta una durissima battut ... calcionews24.com
Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero - Il centrocampista del Bologna ha subito una frattura angolata della clavicola della spalla sinistra. fanpage.it
Infortunio #Bernardeschi I tempi di recupero x.com
Lunedì la finale contro il Napoli conquistata dopo aver battuto l’Inter ai rigori. Infortunio per Bernardeschi che sarà operato martedì per una frattura angolata della clavicola sinistra - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.