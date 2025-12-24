Infortuni Inter il punto | ecco chi torna a disposizione di Chivu e chi è ancora in infermeria

Inter News 24 Infortuni Inter, il punto completo sulla situazione dell’infermeria in casa nerazzurra. Ecco chi torna a disposizione di mister Chivu. In casa Inter il clima natalizio non distoglie l’attenzione dai prossimi impegni sul campo. Nonostante l’amarezza per la recente sconfitta in Supercoppa Italiana, i nerazzurri seguono una tabella di marcia rigorosa ma equilibrata, pensata per ricaricare le pile in vista del campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il programma per le festività era già stato stabilito e non ha subìto variazioni. Riposo strategico e ripresa ad Appiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortuni Inter, il punto: ecco chi torna a disposizione di Chivu e chi è ancora in infermeria Leggi anche: Roma Inter, chi in attacco? Chivu non si sbottona: «Bonny o Pio? Ho 3 attaccanti a disposizione, non so quando torna Thuram. Ecco chi giocherà in porta» Leggi anche: Infortunati Juve, chi rientra e chi no contro il Pafos: il punto dall’infermeria bianconera verso il delicatissimo match di Champions League Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Como 1907 torna da Roma con zero punti e due infortuni: ko Addai e Diao; Genoa, il punto sugli infortunati: si ferma Messias, Ostigard punta l’Atalanta; Ahi Atalanta, Djimsiti torna nell’anno nuovo: salta l’Inter, Roma in forse; Serie A. Juventus, il punto sugli infortunati dopo il match contro la Roma. Infortuni Inter, brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà ai box per diverse settimane. Su Calhanoglu e Dumfries… - Gli infortuni Inter tornano prepotentemente al centro dell’attenzione dopo ... calcionews24.com

Si è rotto il crociato, tifosi dell’Inter scioccati: torna tra 8-9 mesi - La carriera di un giocatore è legata anche agli infortuni, dobbiamo purtroppo sottolinearlo ed anche in passato abbiamo visto di giocatori – giovani o a metà carriera – la cui intera carriera è stata ... diregiovani.it

Inter, Musmarra: “Non voglio fare allarmismo ma mi arriva questa novità su Dumfries” - Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sulle condizioni di Denzel Dumfries, ancora out in casa Inter per infortunio ... msn.com

#Inter, un altro infortunio in vista dell'#Atalanta: si ferma un attaccante - facebook.com facebook

#Bonny, l' #Inter ha tremato per l'infortunio. E per qualche ora anche il mercato ha rischiato di cambiare x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.