Infortuni Acerbi Darmian svolta improvvisa sui tempi di recupero

Inter News 24 Infortuni Acerbi Darmian, arriva la svolta clamorosa sui tempi di recupero. Ecco quando torneranno a disposizione di Chivu. Le gerarchie dell’infermeria in casa Inter cambiano a sorpresa. Nonostante l’infortunio più recente, Francesco Acerbi, il roccioso centrale della Nazionale pilastro della retroguardia di Chivu, sembra destinato a tornare in campo prima del previsto. Il difensore, fermatosi per un risentimento al bicipite femorale destro durante la sfida europea contro il Liverpool, punta con decisione la prima gara del 2026: il match interno contro il Bologna del 4 gennaio. Situazione differente per Matteo Darmian, il duttile jolly difensivo amato per la sua straordinaria intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortuni Acerbi Darmian, svolta improvvisa sui tempi di recupero Leggi anche: Infortuni Inter, non solo la sconfitta contro il Liverpool: anche la doppia tegola Acerbi e Calhanoglu. I tempi di recupero potrebbero essere lunghi Leggi anche: Infortunio Acerbi, l’Inter trema: le ultime sui tempi di recupero di lui e Calhanoglu secondo Gazzetta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter, Acerbi prima di Darmian: ecco quando rientreranno i due giocatori - I due giocatori hanno subito infortuni muscolari: Matteo è fermo ormai da tempo, ma sta per rientrare. fcinter1908.it

Sky – Niente Atalanta per Darmian e Acerbi: ecco quando torneranno. E Zielinski… - L'Inter affronterà l'Atalanta domenica sera e dovrà farlo senza Darmian e Acerbi, oltre al lungodegente Dumfries ... msn.com

Infortuni Inter, brutte notizie per Chivu: Acerbi resterà ai box per diverse settimane. Su Calhanoglu e Dumfries… - Gli infortuni Inter tornano prepotentemente al centro dell’attenzione dopo ... calcionews24.com

De Vrij a un bivio: chiedere la cessione anticipata a gennaio, per giocarsi altrove le sue chance, oppure provare a convincere Chivu L’infortunio di Acerbi potrebbe agevolare la missione. L’Inter spera che il difensore alla fine opti per la perman - facebook.com facebook

Un altro infortunio per l'Inter, già costretta a fare i conti con le defezioni di Acerbi e Dumfries! Arrivato l'esito degli esami: ecco quanto dovrà stare fuori l'attaccante x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.