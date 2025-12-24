Influenza picco tra Natale e Capodanno | colpa della variante K che anticipa la stagione Gli esperti | Occhio agli auguri e ai cenoni

Il picco stagionale dell?influenza arriva in anticipo, proprio durante le feste di Natale. Tra il 16 e il 22 dicembre 2025, in Italia sono stati registrati oltre 816mila casi di infezioni.

