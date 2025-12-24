Influenza la variante K fa danni Cresce l’accesso ai pronto soccorso picco tra Natale e Capodanno

Negli ultimi giorni prima delle vacanze di Natale, si registra un aumento degli accessi ai pronto soccorso a causa dell'influenza, con la variante K che sta causando problemi significativi. La diffusione del virus ha portato a un calo delle presenze nelle scuole e negli uffici, evidenziando l’impatto di questa ondata stagionale. È importante monitorare la situazione e adottare le misure di prevenzione consigliate.

Firenze, 24 dicembre 2025 – Gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze di Natale sono stati caratterizzati da classi dimezzate e anche gli uffici hanno dovuto fare i conti con le assenze prenatalizie. Tutta colpa dell’ influenza che ha già colpito il 10% dei toscani, con numeri che stanno aumentando giorno dopo giorno, mettendo in difficoltà i pronto soccorso degli ospedali. Secondo gli ultimi dati relativi alle infezioni respiratorie acute nella comunità, registrate dal Rapporto InfluNet, la scorsa settimana erano a letto con l’influenza 14,7 persone ogni 1.000 cittadini, con una forte prevalenza di bambini molto piccoli, tra gli 0 e 4 anni, con febbre, tosse e raffreddore e, nei casi più gravi, polmoniti e gastroenteriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

