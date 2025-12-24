Influenza a letto col nemico conciati per le feste | con la super Flu e l’assedio della variante K ecco come riconoscere i sintomi e difendersi

Mentre l’Italia si prepara al tradizionale rito dei cenoni e dei grandi spostamenti festivi, un ospite indesiderato minaccia di rovinare le celebrazioni: il virus. Non una semplice influenza, ma un mix esplosivo di agenti patogeni guidato dalla temibile variante “K” del virus A H3N2, ribattezzata dagli esperti “Super Flu”. Con 20 milioni di persone già messe in circolo dal ritmo scolastico e altri 6 milioni pronti a mettersi in viaggio per le vacanze, il rischio di una “tempesta perfetta” sanitaria è concreto. Tra assembramenti nei mercatini, locali chiusi e il brusco calo delle temperature, il Natale 2025 si preannuncia come il picco di una stagione influenzale precoce e aggressiva, che costringe esperti e cittadini a correre ai ripari per distinguere un banale raffreddore dalla vera e propria infezione stagionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gruppo Editoriale Tv7. . NATALE A LETTO CON L'INFLUENZA PER 68MILA VENETI - Molti veneti trascorreranno il Natale sotto le coperte . L'influenza sta colpendo duramente in Veneto. Nell'ultima settimana si stimano 68mila nuovi contagi. Le vaccinazioni e - facebook.com facebook

Influenza K, picco più vicino: «Oltre un milione a letto nella settimana di Natale». Sintomi e cure x.com