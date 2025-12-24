L’agenzia spaziale dell’India ha lanciato con successo un satellite di comunicazione Usa nell’orbita terrestre bassa dalla stazione spaziale Satish Dhawan di Sriharikota. Il veicolo di lancio Mark-3 (LMV-3) è decollato trasportando il satellite BlueBird Block-2, in una missione lanciata sotto l’egida della divisione commerciale dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, NewSpace India Limited. “Questo è il satellite più pesante mai lanciato dal suolo indiano utilizzando un lanciatore indiano. Si tratta anche della terza missione completamente commerciale di LVM-3”, ha dichiarato il presidente dell’ISRO, V Narayanan, dopo il lancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, lanciato con successo satellite di comunicazione Usa nello spazio

