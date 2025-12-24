India lanciato con successo satellite di comunicazione Usa nello spazio
L’agenzia spaziale dell’India ha lanciato con successo un satellite di comunicazione Usa nell’orbita terrestre bassa dalla stazione spaziale Satish Dhawan di Sriharikota. Il veicolo di lancio Mark-3 (LMV-3) è decollato trasportando il satellite BlueBird Block-2, in una missione lanciata sotto l’egida della divisione commerciale dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, NewSpace India Limited. “Questo è il satellite più pesante mai lanciato dal suolo indiano utilizzando un lanciatore indiano. Si tratta anche della terza missione completamente commerciale di LVM-3”, ha dichiarato il presidente dell’ISRO, V Narayanan, dopo il lancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
