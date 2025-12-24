Incredibile a Numana una foca si trascina sul bagnasciuga verso il mare aperto Che meraviglia | VIDEO

24 dic 2025

NUMANA - «Questa mattina la signora Antonietta Cucca ha ripreso un video mozzafiato. Una foca sdraiata sulla spiaggia della Spiaggiola, che poi si è diretta tranquilla verso il bagnasciuga». Inizia così il post pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook "Sei Marchigiano se".  «Un ospite.

