Incredibile a Numana una foca si trascina sul bagnasciuga verso il mare aperto Che meraviglia | VIDEO
NUMANA - «Questa mattina la signora Antonietta Cucca ha ripreso un video mozzafiato. Una foca sdraiata sulla spiaggia della Spiaggiola, che poi si è diretta tranquilla verso il bagnasciuga». Inizia così il post pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook "Sei Marchigiano se". «Un ospite.
