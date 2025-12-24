Incontro pubblico per presentare una rarissima mappa della città di Brindisi del XVI secolo

BRINDISI - Un evento di rilevanza culturale straordinaria si terrà sabato 27 dicembre, alle ore 18 presso la sala della Colonna a palazzo Nervegna di Brindisi. Nell’ambito degli eventi di Natale, promossi dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, sarà presentata al pubblico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

