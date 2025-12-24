Incidente sulla A1 a Roma Nord oggi 24 dicembre | camion coinvolto e traffico in tilt
Roma, 24 dicembre 2025 – Mattinata complicata per la viabilità sull’ autostrada A1 Milano-Napoli, dove oggi si è verificato un incidente nel tratto di Roma Nord, causando forti rallentamenti e disagi alla circolazione, proprio nel giorno della Vigilia di Natale. L’incidente è avvenuto nei pressi del bivio con la Diramazione Roma Nord, in direzione Firenze, e ha coinvolto un mezzo pesante, con dispersione di materiale sulla carreggiata. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la circolazione ha subito restrizioni temporanee, con conseguente aumento del traffico. 🔗 Leggi su Funweek.it
