Roma, 24 dicembre 2025 – Mattinata complicata per la viabilità sull’ autostrada A1 Milano-Napoli, dove oggi si è verificato un incidente nel tratto di Roma Nord, causando forti rallentamenti e disagi alla circolazione, proprio nel giorno della Vigilia di Natale. L’incidente è avvenuto nei pressi del bivio con la Diramazione Roma Nord, in direzione Firenze, e ha coinvolto un mezzo pesante, con dispersione di materiale sulla carreggiata. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la circolazione ha subito restrizioni temporanee, con conseguente aumento del traffico. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Incidente A1 oggi a Bologna, schianto tra due camion: traffico in tilt, lunghe code. I percorsi alternativi

Leggi anche: Incidente sulla provinciale, coinvolto un mezzo pesante: traffico in tilt e lunghe code

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometri; Incidente sull’A1 a Ponzano Romano tra auto e camion, traffico in tilt e chilometri di code; Incidente tra mezzi pesanti sull’Autostrada del Sole: nove chilometri di coda nei pressi di Roma; Incidente sull'A1: 9 km di coda tra Ponzano e il bivio diramazione Roma Nord.

Incidente sulla A1 a Roma Nord oggi 24 dicembre: camion coinvolto e traffico in tilt - Napoli, dove oggi si è verificato un incidente nel tratto di Roma Nord, causando forti rallentamenti e disagi ... funweek.it