Incidente stradale a Vivaro l' esito dell' autopsia | Carmen Benvenuti è morta per shock emorragico

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stato uno shock emorragico a causare la morte di Carmen Benvenuti dopo il grave incidente stradale avvenuto il 14 dicembre lungo l'ex strada provinciale 53 tra Vivaro e San Foca. A stabilirlo è stata l'autopsia compiuta nella giornata del 23 dicembre dal medico legale Antonello Cirnelli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

