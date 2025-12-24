Incidente stradale a Vivaro l' esito dell' autopsia | Carmen Benvenuti è morta per shock emorragico

Sarebbe stato uno shock emorragico a causare la morte di Carmen Benvenuti dopo il grave incidente stradale avvenuto il 14 dicembre lungo l'ex strada provinciale 53 tra Vivaro e San Foca. A stabilirlo è stata l'autopsia compiuta nella giornata del 23 dicembre dal medico legale Antonello Cirnelli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

